Il “Memorial Marcialis” nel segno di Nashwan Poy

L’ippica varesina ha tributato – sabato 19 – il consueto, dovuto e sentito omaggio a Mirko Marcialis, il giovane fantino che vent’anni fa morì sulla pista delle Bettole dopo uno scontro tra due cavalli che terminò nel modo più tragico.

Il premio dedicato a Marcialis, che all’epoca dell’incidente mortale aveva appena 19 anni, è da allora un appuntamento fisso dell’estate varesina che non ha dimenticato quel che accadde quella sera. A onorare la memoria di Mirko ci ha pensato quest’anno Dario Vargiu, 44enne jockey sardo da anni tra i migliori interpreti d’Italia.

Vargiu ha condotto alla vittoria della quinta corsa di sabato sera – clou della riunione, inserita nel palinsesto nazionale – Nashwan Poy, femmina di 4 anni allieva dei Botti al termine di una gara tiratissima. Vicinissimi infatti sia Gabriella – in sella Sergio Urru – e Oakville con Dario Maniezzi, classificati secondi a parimerito anche dopo il fotofinish.

Maniezzi si era già imposto nella seconda corsa, il premio “Tellini” in sella a Vami’s Dream mentre l’altro appuntamento di primo piano, il “Luciano Arcari” – una maiden – ha visto il successo di The King Geremia affidato a Silvano Mulas. Federico Bossa si è imposto nella quarta corsa, una reclamare, in sella a Rock Vendome. Due gli appuntamenti per amatori: vittoria di Walk With Me con Jessica Spampatti nella prima corsa dedicata alle amazzoni e di Happy Wind con Davide Terzuolo nell’appuntamento di fine serata.

Martedì 21 luglio nuovo appuntamento con le corse al galoppo: consueta riunione con sei corse in programma a partire dalle ore 19 con il premio Living is Life a fare da corsa clou della serata.