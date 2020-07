Polizia e Camera di Commercio, alleanza per tutelare le imprese corrette

Polizia di Stato e Camera di Commercio alleate per la tutela delle imprese che operano correttamente. Un accordo sottoscritto quest’oggi tra la Questura e l’ente camerale ha sancito la collaborazione legata alla piattaforma REX – una sigla che sta per “Regional EXplorer” – la quale elabora i dati del Registro Imprese tenuto dalle camere di commercio sparse sul territorio.

Con questo accordo, la Polizia avrà così a disposizione tutte le informazioni relative al milione e 500mila imprese attive in Lombardia, comprese quelle aziende che hanno sedi all’estero; una collaborazione per altro recentemente avviata anche con la Guardia di Finanza. A firmare il documento, nella mattinata di giovedì 9 luglio, sono stati il presidente dell’ente camerale, Fabio Lunghi, e il Questore di Varese, Giovanni Pepè.

«Grazie a questo strumento informatico – spiega Lunghi – le forze dell’ordine possono analizzare al meglio bilanci, indicatori di movimenti, crediti e così via, ma anche informazioni sulle relazioni tra le imprese e le persone che compongono l’arco societario. E ancora, gli eventi particolari che possono aver segnato la vita di un’impresa, come un fallimento. Il tutto per far vincere la legalità e quindi le imprese che operano nel rispetto delle norme».

«Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Varese e alla stipula della convenzione REX – ha sottolineato Pepè – sarà più agevole individuare soggetti che hanno un elevato tenore di vita grazie all’accaparramento di indebiti profitti. La piattaforma REX fornisce maggior impulso alla nostra attività di indagine patrimoniale, col fine comune di aggredire patrimoni e importanti accumulazioni di capitali illecitamente acquisiti, a dispetto di tutti coloro che lavorano onestamente nel settore impresa, nel pieno rispetto delle norme e del comune senso civile».

REX è una piattaforma elaborata da Infocamere, società consortile delle Camere di Commercio, che permette di svolgere approfondimenti in quattro categorie di analisi: anagrafe delle imprese, governance e assetti societari, dati economico-finanziari delle aziende ed eventi pregiudizievoli. In totale, sono trenta gli indicatori che possono essere presi in considerazione, anche in forma incrociata, e visualizzati su un pannello di controllo. Camera di Commercio metterà quindi la piattaforma a disposizione della Polizia di Stato, che così può accedere direttamente alla banca dati ed effettuare tutte le analisi per presidiare la correttezza del mercato, individuando eventuali anomalie. Nell’accordo sottoscritto quest’oggi trova anche spazio un rinnovato impegno alla collaborazione tra gli uffici di Camera di Commercio e Polizia di Stato sulla gestione delle autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attività per le quali sono richieste le licenze di pubblica sicurezza.