Saronno, quattro uomini e una donna per la sfida elettorale

Elezioni, a Saronno si delinea una sfida a cinque.

Come già annunciato pre emergenza Covid, il centrodestra si presenta unito con tutte le sue anime e qualche novità in più a sostegno di Alessandro Fagioli, sindaco uscente. Con lui ci saranno il suo partito, la Lega, Forza Italia che ha riassorbito Luciano Silighini, 5 anni fa candidato con una sua lista, Fratelli d’Italia che ha accolto al suo interno la componente di Domà Nunch e la lista civica Saronno al Centro, che recentemente ha siglato un accordo elettorale con Il Popolo della Famiglia.

Per sfidare Fagioli il centrosinistra ha calato un asso molto conosciuto in città, Augusto Airoldi, già presidente del consiglio comunale ed esponente di spicco del Partito Democratico. Airoldi avrà con sè una lista civica che porta il suo nome, composta da varie anime del volontariato e dell’associazionismo saronnese, e Tu@ Saronno, storico gruppo che ha scelto di appoggiare fin dal primo turno il candidato del centrosinistra portando nella coalizione i temi ambientalisti e di sostenibilità di cui si fa baluardo da anni.

L’unica donna a presentarsi è Novella Ciceroni, con la lista civica Obiettivo Saronno, nata alla fine del 2019 con la ferma volontà di fare da spariglia carte nella competizione elettorale. Il gruppo viola, colore scelto per questa campagna elettorale, ha al suo interno tanti giovani che si affacciano alla politica per la prima volta, insieme al nucleo fondatore della lista che ha già avuto qualche esperienza in passato. Cavallo di battaglia di questo inizio di campagna elettorale post Covid, la raccolta firme in favore dell’Ospedale di Saronno.

Volto arcinoto per il mondo della politica saronnese è quello di Pierluigi Gilli, già sindaco della città degli amaretti dal 1999 al 2009. Si presenta con una lista civica che ha chiamato “Con Saronno” che vede al suo interno un altro volto conosciutissimo come quello di Francesco Banfi, ex assessore e consigliere comunale attivissimo. Alla civica è unita una lista più politica, con i simboli di Italia Viva, +Europa e Azione all’interno del logo. Il motto di Gilli è “Torniamo alla normalità”.

Ultimo ad ufficializzare la propria candidatura, per via delle procedute complesse che ha il Movimento 5 Stelle, è Luca Longinotti, 43enne geometra che lavora in un ente pubblico milanese. È stato coordinatore della lista pentastellata ed è stato scelto dalla base per rilanciare le ambizioni del Movimento, rappresentato per 5 anni in consiglio comunale da Davide Vanzulli. Tra i temi su cui punta l’ambiente, il ritorno ad una gestione diversa dei parcheggi, l’attenzione all’economia locale schiacciata dalla grande distribuzione.