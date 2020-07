Un siluro di 10 Kg nel Ceresio

Il signor Umberto ha pescato un siluro di 10 Kg.

La pesca del grosso pesce è avvenuta nella mattina di venerdì, nel Lago Ceresio. “La cattura è avvenuta pescando a traina dalla barca utilizzando come esca un grosso rapala (pesce artificiale). Il siluro è un autentico predatore molto vorace che mangia sia pesce che altri animali presenti nel lago comprese anatre e altri volatili. Non pensavo che nel Ceresio fossero presenti predatori della specie non autoctoni e altamente distruttivi”, racconta.