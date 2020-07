Perde il controllo dell’auto e vola sulla piattaforma ecologica a Varese

Un giovane di 23 anni è finito all’ospedale questa notte per un incidnete stradale avvenuto verso l’1.30 in viale Belforte.

Per cause ancora da accertare, il conducente dell’autovettura ha perso il controllo del veicolo all’altezza del cimitero e, dopo essere uscito di strada, si è ribaltato dentro al piazzale della piattaforma ecologica del comune di Varese, nella vicina via dell’Ecologia.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario con automedica e ambulanza dell’Sos di Malnate.

Il ferito è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.