Cambiamo con Toti per il Sì al referendum

Comincia a farsi sentire la sezione di Varese di Cambiamo! Con Toti. Il coordinatore provinciale Giuseppe Anselmo, originario di Saronno, ha dichiarato il suo assenso al referendum che si terrà il weekend del 20-21 settembre sul taglio dei parlamentari.

«Al Meeting di Rimini – dichiara Anselmo – il nostro presidente Giovanni Toti si è espresso per il referendum costituzionale del 20-21 settembre. Saremo chiamati a votare per confermare o meno il taglio dei parlamentari e come Partito, il nostro consenso andrà per il Sì. Molti di noi avevano già votato a favore per una riforma più importante, come quella del 2006. Oggi non parliamo di una riforma di tale portata, ma iniziare con il taglio dei parlamentari in un Paese dove il numero dei rappresentati in parlamento è sovradimensionato, è un passo».

«Un altro passo è quello di avere un numero più congruo di persone in parlamento che favorisca il dibattito ed il confronto. Non è abbastanza, perché dovranno seguire ulteriori riforme sul sistema parlamentare e di governo, la sempre richiamata legge elettorale e soprattutto un processo di maggior coscienza sociale da parte degli elettori e di conseguenza dei partiti nel scegliere chi mandare nell’assemblea parlamentare. Quando le cose non vanno troppo bene, bisogna avere il coraggio di uscire dal proprio habitat e cambiare, fiduciosi che sia un primo impulso verso un percorso di reale e più ampia riforma di cui tutti gli italiani hanno bisogno».