Cicloscalata Tre Croci, una vittoria per tutti

Anche in questo 2020 anomalo, la Cicloscalata Tre Croci non ha deluso le aspettative.

Nonostante le pessime condizioni atmosferiche sono stati 73 i partecipanti che si sono cimentati nella quinta edizione della manifestazione attraverso i 6700 metri che da Velate di Varese portano all’ingresso del Grand Hotel del Campo dei Fiori.

In quest’annata senza manifestazioni, che ha visto anche il mancato svolgimento della “Festa della Montagna” nella sua sede storica, la tradizione sportiva agostana varesina delle penne nere è stata salvata dalla scalata inserita nel progetto Ciclovarese a scopo benefico.

I particolari riconoscimenti per i gruppi più numerosi son andati ai ciclisti piemontesi del team Funtos Bike e ai varesini del Campus Varese Runner per quanto riguarda i podisti, mentre la migliore prestazione cronometrica è stata fatta segnare da Angelo Pelosin (Funtos Bike ) in 25’35” che ha preceduto Alessandro Scandroglio (AVIS Gallarate) in 27’11” e Flavio Dal Ferro (3V) in 33’33”.