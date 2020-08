Cortisonici 2020, ultima serata di concorso e premiazione finale

Sabato 29 agosto terza e ultima somministrazione di Cortisonici 2020, sempre alla Tensostruttura dei Giardini Estensi. Nel pomeriggio incontro conferenza sul cinema d’animazione giapponese d’annata, mentre dalle 21.00 concorso internazionale e premiazioni finali.

Si inizia il pomeriggio con l’incontro Il giorno in cui arrivarono Heidi e Goldrake, in programma alle ore 17.45, sempre nello spazio della tensostruttura dei Giardini Estensi, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Varese all’interno degli eventi #INBliblioteca. Spiegano gli organizzatori del Festival: “Il giorno in cui arrivarono Heidi e Goldrake fu, a suo modo, una piccola rivoluzione. Chiassosa e colorata, ma da subito intercettata dagli organi di informazione che non di rado sollevarono voci preoccupate, quando non addirittura indignate. Chi erano e da dove uscivano quei robot enormi guidati da ragazzini, e quelle adolescenti abbandonate dai genitori che si innamoravano senza pudore? E perché stavano spazzando via senza sforzo Pluto e Paperino, Braccobaldo e Duffy Duck? Con che sortilegio inchiodavano i loro figli (noi) davanti alla televisione?”

In un incontro, che è immaginato come una lunga chiacchierata inframmezzata da immagini e visioni ormai definibili d’epoca, Cortisonici proverà a rispondere anche a queste domande. Il performer e curatore di mostre d’arte Luca Traini e il giornalista e scrittore Daniele Bernalda, entrambi varesini, faranno da guide in questo percorso a ritroso.

Con la scusa della nostalgia si andrà ad indagare a fondo un pezzo della storia della televisione italiana in particolare, e del Paese tutto in generale. Un momento che, nel bene e nel male, ha segnato un pezzo importante nella formazione di una

generazione che si è ritrovata adulta al voltare del millennio, e che è stata probabilmente l’ultima a nascere al di qua della rivoluzione digitale.

Ad arricchire l’incontro, la collaborazione con il gruppo Mechapla di Varese. Un gruppo di appassionati che ha portato il proprio amore per i robottoni dentro al modellismo.

Sarà allora un’esposizione di oggetti che solo qualcuno distratto e senza nostalgia potrebbe scambiare per giocattoli. Ma che in realtà assomigliano di più e una madeleine di fine secolo.

Dalle ore 21.00 spazio all’ultima serata di concorso internazionale, a cui seguiranno le premiazioni: tre i premi, con il Premio della Giuria, Premio del pubblico e Premio dell’orgnaizzazione.

Chiusura dell’ingresso per i prenotati: 5 minuti prima della proiezione. Nel caso siano presenti

ancora posti liberi verrà consentito l’ingresso anche alle persone che non hanno prenotato.

CONCORSO INTERNAZIONALE, TERZA SOMMINISTRAZIONE

PENDEJA- STUPID

Regia: Sebastián Torres Messico, 9’ Sceneggiatura: Sebastián Torres Fotografia: Fred

Foret Montaggio: Rafael Rivera Goyenechea Suono: Rodrigo Flores Ezquinca Interpreti:

Perla Villarello, Rosalía Cruz

Graciela dovrebbe ricevere 7.000 pesos al mese come salario, eppure la sua paga effettiva

ammonta a soli 90 pesos.

MATEOREN AMA

Regia: Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga Spagna, 14 Sceneggiatura: Jose Mari Goenaga

Fotografia: Javi Agirre

Montaggio: Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga Musica/Suono: Pascal Gaigne/ Inaki

Diez Interpreti: Iñigo Aranburu, Itziar Aizpuru, Mariasun Pagoaga, Aitziber Garmendia

Mari va a trovare sua madre nella casa di cura presso cui soggiorna, ma la madre sembra

proprio non riconoscerlo.

SHORT CALF MUSCLE

Regia: Victoria Warmerdam Olanda, 13’ Sceneggiatura: Victoria Warmerdam Fotografia:

Joris Bulstra

Montaggio: Elsbeth Kasteel Musica/Suono: Matthijs Kieboom/ Kasper Koudenburg Interpreti:

Henry van Loon, Beppie Melissen, Sieger Sloot

Anders è diverso da tutti gli altri, solo che non lo sa. Sì, è gay, ma cosa c’entra?!? La cosa che lui non vede, e gli altri sì, è tutt’altro.

FULMINI E SAETTE- THUNDERBOLTS AND LIGHTNING

Regia: Daniele Lince Italia, 6; Sceneggiatura: Federico Fasulo Fotografia: Nello Giordano

Montaggio: Davide Morando Musica/ Suono: Luca Fois/ Stefano Scotti Interpreti:

Carolina Crescentini, Mario Sgueglia

La Donna Saetta può muoversi a velocità supersonica e teletrasportarsi, vigilando sulla città e

sui suoi abitanti. Ma, per affrontare la vita di tutti i giorni, a volte i superpoteri non bastano.

DRIVING LESSONS

Regia: Marziyeh Riahi Iran, 13’ Sceneggiatura: Marziyeh Riahi Fotografia: Majid

Gorjian Montaggio: Hossein Neshati Suono: Yoones Eskandari, Mahmood

Kashani Interpreti: Linda Kiani, Alireza Sanifar, Salar Khamseh, Sanaz Mesbah

MAGIC GIRL NAHANA

Secondo la legge in Iran, una donna per imparare a guidare deve sempre essere accompagnata da suo marito durante le lezioni di scuola-guida.

Regia: Lee, Sooyong Corea del Sud, 11' Sceneggiatura: Lee, Sooyoung Fotografia: Kim, Hanra Montaggio: Jeong, Jisoo Musica/ Suono: Kim, Sangyeol Interpreti: Na Hana, Lee Byeongjun

Un ragazzo coreano sogna di diventare un super eroe…anzi no, una super eroina.

SAFIYYAH

Regia: Mattis Ohana Goksøyr Norvegia, 9’ Sceneggiatura: Mattis Ohana Goksøyr

Fotografia: Benjamin Mosli Montaggio: Tormod Berge

Musica/ Suono: Magnus Bonesmo/ Helge Bodøgaard Interpreti: Arian Kashef, Ragnhild

Meling Enoksen

Amir e Sarah si conoscono una sera in un locale, chiacchierano, si piacciono e lei lo invita a

casa sua. L’imprevisto però è dietro l’angolo.