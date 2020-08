A Gavirate musica sotto le stelle con Saxofollia

Secondo appuntamento per il Festival Lago Maggiore Musica a Gavirate.

Mercoledì 19 agosto alle 21, nel cortile della biblioteca, in viale De Ambrosi, si esibirà il quartetto Saxofollia.

Fabrizio Benevelli (sax soprano), Giovanni Contri (sax contralto), Marco Ferri (sax tenore) e Alessandro Creola (sax baritono) proporranno un programma di brani di Gershwin, Morricone, Rota, Ellington e Galliano.

Gli organizzatori ricordano che per garantire la sicurezza necessaria per accedere al concerto verranno seguite le linee guida della Regione Lombardia. Il numero dei posti è ridotto per rispettare il distanziamento.

Ingresso libero (ad offerta volontaria). E’ vivamente consigliata la prenotazione al numero 333 3589577.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Consiliare attigua al cortile della biblioteca.