Malnate, quattro interventi sul territorio grazie al “Piano Marshall”

Sono quattro le le opere scelte dall’Amministrazione Comunale di Malnate attraverso i 488.742 euro ricevuti da Regione Lombardia per il cosiddetto “Piano Marshall”.

Gli interventi sul territorio malnatese sono quattro: si tratta del ripristino della tratta di tubazione fognaria di viale delle Vittorie, problemi causati da un cedimento; la realizzazione di un nuovo varco ed opere complementari in ampliamento al sistema di videosorveglianza e lettura targhe presente; il relining (sistema di riparazione di canalizzazioni deteriorate che permette di evitare o ridurre le opere di scavo per i lavori) in via Brusa; sostituzione serramenti presso la scuola primaria Battisti.

