Masciago è corsa a tre, sfida tra Magrini e Piccolo

Si prospetta una tornata elettorale appassionante nell’Alto Varesotto.

Accanto agli scenari politici di Laveno e Luino, che vedono contrapporsi volti noti e meno noti della vita amministrativa del territorio, nel piccolo comune di Masciago Primo c’è grande attenzione per la sfida che vede all’opposto due ex presidenti di comunità montana, Giorgio Piccolo (con la lista “Per Masciago Primo”) e Marco Magrini. Il consigliere provinciale ha presentato la sua lista con il gruppo “Masciago al Centro”. Per prendere parte alla competizione elettorale Magrini lascerà il suo incarico che lo vede impegnato da anni in provincia.

In corsa alla carica di sindaco del borgo anche la lista di Giorgio Rizzitano con Avanti Masciago.

Il comune di Masciago era stato commissariato alla fine di gennaio, dopo le dimissioni del sindaco Fabrizio Parini.