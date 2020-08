A piedi da Morazzone a Lucca (Passando per la via Francisca) contro la leucemia

In cammino per promuovere una raccolta fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. E’ l’impresa di Daniele Bruno Bottelli che passo dopo passo metterà i piedi su 5 diversi cammini italiani.

La partenza è prevista da Morazzone, dove Daniele imboccherà la Via Francisca del Lucomagno, antica via romana-longobarda che lo porterà a Pavia. Giunto alla meta, Daniele proseguirà sul gambo genovese del Cammino di Sant’Agostino arrivando nel capoluogo Ligure. Da lì, seguendo il Sentiero Liguria lungo la riviera di Levante, Daniele arriverà a Luni dove percorrerà un breve tratto della Via Francigena che lo condurrà a Pontremoli e infine a Lucca, seguendo la Via del Volto Santo.

Chiunque volesse sostenere Daniele nella sua nobile impresa potrà effettuare una donazione cliccando qui.