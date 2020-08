Più collegamenti aerei: l’annuncio di Ryanair per settembre e ottobre

Ryanair ha annunciato che aumenterà il numero di frequenze sulle rotte nazionali italiane per i mesi di settembre e ottobre, ampliando il proprio operativo per l’estate 2020, a causa della forte domanda.

I viaggiatori italiani possono prenotare volando con tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio.

L’aumento di frequenze interessa queste rotte:

• Catania – Roma: 17 voli settimanali

• Roma – Palermo: 15 voli settimanali

• Catania – Milano Malpensa: 17 voli settimanali a settembre, 18 voli settimanali a ottobre

• Palermo – Pisa: 14 voli settimanali

• Milano Malpensa – Palermo: 15 voli settimanali

• Alghero – Bologna: 5 voli settimanali

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: « Per festeggiare, abbiamo lanciato una speciale promozione con tariffe a partire da soli € 19,99, per viaggiare da adesso fino alla fine di ottobre 2020, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di giovedì (13 agosto). Poiché queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi a www.ryanair.com per non perdere l’occasione».