Forti scrosci di pioggia sul Varesotto e sul grande Trittico di ciclismo

(Foto di Angela Boschiroli, da Buguggiate) – La seconda ondata di maltempo prevista per oggi è puntualmente arrivata, con temporali e scrosci di pioggia che a partire dal primo pomeriggio si sono registrati a “macchia di leopardo” in tutta la provincia.

Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, chiamati per allagamenti, piante cadute e sottopassi allagati.

Particolarmente colpita la zona del Tradatese, dove si sono registrate forti piogge, con allagamenti. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Tradate per due vetture rimaste bloccate in altrettanti sottopassi allagati, quello di via Piave e quello di via Matteotti. Nessun rischio per gli occupanti delle auto che sono riusciti ad uscire dai veicoli e a mettersi in salvo.

Forti piogge anche a Castiglione Olona,Vedano e Malnate.

A patire gli effetti del maltempo sono stati in particolare gli oltre 140 ciclisti del Grande Trittico Lombardo he sono stati colti da un forte acquazzone nel passaggio tra Castiglione Olona e Gazzada Schianno.

Proprio a Gazzada, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, uno dei ciclisti è caduto, fortunatamente senza gravi conseguenze.

(Articolo aggiornato alle 15,30 del 3 agosto 2020 – Seguono aggiornamenti)