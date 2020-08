Nuovo test per la Pro Patria, allo “Speroni” ospite l’Albinoleffe

Seconda amichevole stagionale per la Pro Patria. Dopo il pareggio senza reti contro il Piacenza sarà ancora lo “Speroni” a vedere all’opera i tigrotti.

Sabato 29 agosto a Busto Arsizio arriverà l’Albinoleffe del grande ex Marco Zaffaroni.

Anche in questa occasione la gara verrà disputata a porte chiuse secondo le normative anti-Covid.

Intanto da Monza rimbalza la notizia che un’amichevole prevista per il 6 settembre tra la squadra brianzola e la Pro Patria non si disputerà. I tigrotti dovranno quindi trovare un nuovo avversario per proseguire le preparazione.