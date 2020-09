Alfieri: “Bianchi sarà un ottimo sindaco per Luino”

L’esultanza di Alessandro Alfieri, senatore del Pd, arriva a pochi minuti dall’elezioni di Enrico Bianchi a sindaco di Luino.

Con un post su facebook ha commentato: “Bellissima notizia da Luino. Enrico Bianchi è il nuovo sindaco. Complimenti a tutta la lista “Proposta per Luino” per il grande risultato. Enrico è un amico di tante battaglie per il bene del territorio e sarà un ottimo sindaco per la città. Sono passati 25 anni dall’ultimo sindaco di centrosinistra a Luino, allora mio papà era ancora segretario generale del Comune. Abbiamo aspettato un po’ di tempo, ma ne valeva la pena”.