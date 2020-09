Assembramenti all’ingresso a scuola, il Comune impone l’apertura dei cancelli

Obbligo per le scuole di aprire i cancelli, per evitare assembramenti a rischio Covid e a rischio-traffico: l’ha deciso il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, firmando un’ordinanza che “trasforma” i cortili in aree pubbliche e impone così l’obbligo di accesso.

«In questo modo andiamo incontro alle richieste dei dirigenti che non vogliono o non possono assumersi responsabilità ulteriori di quelle che già hanno» aveva anticipato già nei giorni scorsi Cassani ipotizzando una soluzione parziale, basata solo sulla trasformazione dei cortili in area pubblica (senza ordinanza).

Che ci sia un po’ di polemica, ora, è evidente. Dalle parole del sindaco e anche dal testo dell’ordinanza, in cui si dice che, “la Dirigenza Scolastica non ha mostrato la disponibilità a effettuare un’apertura anticipata dei cancelli per consentire l’ingresso degli studenti nei rispettivi Istituti Comprensivi”.

In sostanza: la soluzione senza ordinanza non avrebbe raccolto il gradimento dei dirigenti, preoccupati per il valore dell’atto (il cortile pubblico avrebbe sollevato i dirigenti dalla responsabilità legale?). Ecco perché Cassani, nell’atto ufficiale, non nasconde la sua irritazione e sceglie, in qualche modo, una prova di forza.