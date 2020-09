Cade in giardino, elissoccorso in azione

Ancora un elisoccorso in azione a Orino. Questa volta per una persona che nella mattinata di oggi, domenica 20 settembre è caduta nel giardino della propria abitazione.

Il fatto è avvenuto attorno alle 11.30 all’altezza di via Giuseppe Garibaldi. La richiesta d’intervento inoltrata al 118 era per un infortunio.

Sul posto oltre all’ambulanza della Croce Rossa Italiana Medio Verbano è giunta anche un’automedica mentre l’elisoccorso di base al Sant’Anna di Como è sbucato dalle nuvole pochi minuti dopo per atterrare in un prato non distante dal paese.

Dalle prime informazioni la persona, 55 anni, sarebbe caduta nei pressi della giardino di pertinenza della sua abitazione.

Il paziente è stato immobilizzato e stabilizzato sul posto per essere poi caricato a bordo del velivolo di soccorso alla volta del pronto soccorso di Varese dove è giunto in codice giallo.

È la seconda volta in una settimana che gli elicotteri di soccorso operano su Orino: giusto sette giorni fa la notizia del recupero, in buona salute, del villeggiante ottantenne milanese trovato nei boschi dopo tre giorni di ricerche.

Per ricordare l’impresa dei tanti volontari che hanno partecipato alle operazioni di soccorso nella zona boschiva che hanno portato all’esito positivo dell’operazione, mercoledì sera si è tenuta alla chiesa dedicata alla Beata Vergine di via della Rocca, 1 una messa speciale per tutti i soccorritori che si sono distinti nelle ricerche.