Centro del Riuso ancora chiuso. “Per riaprire serve il bagno”

Il Centro del Riuso di Malnate non ha ancora riaperto. Non è questione unicamente di regole anti-contagio, ma i volontari chiedono all’Amministrazione di attrezzare la struttura con un servizio igienico.

Il servizio del Centro del Riuso, inaugurato il 24 gennaio del 2015, in questi anni di lavoro ha permesso di raccogliere fondi per la realizzazione di opere per la comunità. Nel 2016 è stata sistemata la biblioteca delle scuole medie, nel 2017 è stato acquistato un nuovo gioco per la scuola materna comunale “Sabin”, nel 2018 – anno record – invece è stato aperto un bando per progetti di utilità sociale, riuscendo a premiare otto associazioni del Terzo Settore.

L’assessore Davide Feleppa conferma che i lavori per fornire alla struttura i bagni sono già programmati: «Abbiamo già fatto le valutazioni e verrà fatto un nuovo bagno, esterno alla struttura, che verrà collegato alla fognatura. Ci sono stati dei ritardi perché l’ufficio tecnico è stato oberato di lavoro in questo periodo, ma spero entro ottobre di consegnare il bagno. Nel frattempo stiamo valutando la disponibilità di far utilizzare temporaneamente ai volontari i servizi dell’area feste di via Pastore».