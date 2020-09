Caro Peo,

con oggi sono 8 anni che sei volato lassù accanto a tanti altri campioni che hanno avuto l’onore di averti come amico, compagno di squadra.

Tu per me sei stato un Amico con la A maiuscola, sei stato il giocatore, l’allenatore ed il Presidente della squadra della mia città..e soprattutto hai insegnato a tanti ad essere prima dei veri uomini prima di diventare calciatori..Io ricordo un sabato di inizio estate del 2004, il Varese dei Turri era fallito, ma tu seduto sotto la tribuna avevi picchiato due pugni su un tavolo di legno dicendo o qui si rifà il nuovo Varese oppure è veramente finito tutto.

In quei tuoi pugni era racchiuso il tuo amore per i colori biancorossi ed arrivarono come un segno al tuo grande amico Riccardo Sogliano ed il giorno dopo grazie a voi due ebbe inizio la grande scalata dal l’eccellenza (le tue lacrime dietro la recinzione del campo di Parabiago per la prima vittoria fino alla serie B!)

Ciao Peo per sempre nel mio cuore e nella mia mente!

Enrico Adam Crippa