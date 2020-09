Città di Varese: “Lo stadio è pronto per il campionato”

Il Città di Varese è ancora al lavoro per completare la rosa e perfezionare la preparazione in vista dell’inizio del campionato. La società, in vista dell’esordio della Serie D previsto per domenica 27 settembre, ha comunicato tramite la propria pagina ufficiale di Facebook che il “Franco Ossola” sarà usufruibile sin dalla prima giornata.

«Lo Stadio – si legge nella nota societaria -, come constatato questa mattina dal sopralluogo effettuato dalla dirigenza, è già nelle condizioni migliori per poter ospitare le partite di Serie D e per consentire ai tifosi, in base alle normative sanitarie vigenti, di assistere alle gare. Il manto erboso, dopo i lavori eseguiti dalla ditta Vanoni Giardinaggio su incarico dell’amministrazione comunale, ha visto il completo ripristino delle condizioni di gioco ed è in condizioni ottimali. Che dire, non manca davvero nulla per questa nuova avventura da vivere tutti assieme».

La capienza dell’impianto di Masnago, è bene ricordarlo, al momento è delimitata alla sola tribuna centrale, come evidenziato nella conferenza stampa di martedì (leggi qui). I dirigenti biancorossi avevano pubblicamente ringraziato il Comune per gli sforzi fatti a sostegno della società. Bisognerà comunque attendere le decisioni delle norme anti-contagio per capire quanti spettatori potranno effettivamente assistere alle gare. La società, anche per questo motivo, non ha ancora aperto una campagna abbonamenti e aveva inoltre avanzato l’idea di chiedere di giocare in trasferta la prima gara della stagione.

Intanto il prossimo appuntamento sul campo sarà per sabato 12 settembre (ore 11.00) nell’amichevole a Paradiso, in Svizzera, alle porte di Lugano. Sarà un primo “assaggio” con il pubblico, con la capienza della struttura elvetica che potrà contenere fino a 300 spettatori.