Città di Varese di rimonta: 2-2 con la Casatese

Mancano otto giorni all’esordio in campionato – oggi è uscito il calendario – e il Città di Varese prosegue la preparazione per approcciare al meglio la stagione. Oggi, sabato 19 settembre, i biancorossi hanno affrontato in amichevole la Casatese – Girone B di Serie D – pareggiando 2-2 in rimonta sul campo di Rogoredo (Lecco).

La squadra di mister David Sassarini dimostra ancora qualche limite, dovuto in gran parte a una rosa non ancora al completo. Oggi si sono visti in campo Ameth Fall, l’attaccante che ha firmato due giorni fa, oltre al terzino destro Alessandro Negri e all’attaccante Elios Minaj, due giovani che ancora devono mettere nero su bianco il proprio impegno con il club.

La partenza di Viscomi e compagni non è stato dei migliori: la Casatese nel primo tempo è passata in vantaggio all’11’ con Bello e ha poi raddoppiato al 22’ con Isella.

Nella ripresa però il Città di Varese è riusciti a reagire accorciando le distanze con un calcio di rigore di Disabato al 5’, mentre al 43’ è Lillo – sempre lui – a mettere a segno il 2-2 finale.

Rimane ora una settimana a mister Sassarini per fare le correzioni necessarie e trovare la quadratura ideale alla squadra in vista dell’esordio di campionato a Sestri Levante.