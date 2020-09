Dal Bach al jazz: clarinetti in concerto al Parco Lagozza

Proseguono gli appuntamenti di “Interpretando suoni e luoghi”, la rassegna musicale itinerante promossa dalle Comunità Montane del Piambello e Valli del Verbano.

Il terzo concerto della rassegna è in programma sabato 5 settembre alle 21 ad Arcisate, ed è il primo di quest’anno sul territorio della Comunità Montana del Piambello. Ed è una prima volta anche per l’ambientazione: il concerto si terrà infatti al Parco Lagozza che grazie all’ampio spazio a disposizione consentirà di ospitare il pubblico e i protagonisti della serata: i giovani musicisti dell’ensemble ClassicClarinetSwing,

In programma un repertorio che spazia da Bach e Mozart a compositori recenti e contemporanei, in brani adattati dal direttore e anima dell’ensemble Edoardo Piazzoli.

Diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Piazzoli ha proseguito gli studi presso l’Accademia Chigiana di Siena e ha conseguito la laurea magistrale in clarinetto ad indirizzo “solistico” e in direzione e composizione per coro al Conservatorio di Como con il massimo dei voti e la lode. Ha collaborato con diverse orchestre tra cui quelle della Rai e della Radiotelevisone della Svizzera italiana, “I Pomeriggi Musicali di Milano“, l’Orchestra sinfonica di Sanremo, l’Orchestra Toscanini di Parma e quella del Teatro La Fenice di Venezia. Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, si è esibito in qualità di esecutore e direttore in Europa negli Stati Uniti. E inoltre titolare della cattedra di clarinetto al Liceo musicale Manzoni di Varese.

L’ensemble ClassicClarinetSwing, composto principalmente dagli allievi del professor Piazzoli, nasce nel 2014. Ha ottenuto diversi premi in concorsi per giovani musicisti e ha accompagnato in concerto il solista Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Il gruppo ha preso parte a numerose manifestazioni musicali in Italia e nel 2018 è stato invitato ad esibirsi a Parigi. Tra gli allievi dell’ensemble spiccano eccellenze premiate in numerosi concorsi musicali. Insieme al loro insegnante hanno suonato in numerosi paesi stranieri quali Ungheria, Romania, Polonia, Svizzera e negli Stati Uniti, ottenendo consensi per le esecuzioni che esplorano diversi generi, dal classico al pop ed al jazz.

I suoi componenti: Vincenzo Adragna, Chiara Grassi, Odelio Grechi, Riccardo Lentini, Giacomo Minazzi, Marco Nicolini, Jacopo Polastri, Davide Sgarra, Chiara Tenconi, Giulio Piazzoli, Tommaso Pigozzo.

L’appuntamento musicale è ad ingresso gratuito e si svolgerà anche in caso di maltempo nella struttura al coperto all’interno del parco. Il Comune di Arcisate collabora alla serata assicurando il rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione alla mail suonieluoghi@gmail.com oppure telefonicamente e whatsapp al numero 335 7316031.

Per aggiornamenti e per conoscere il prossimi appuntamenti della rassegna è attiva la pagina Facebook di Interpretando Suoni e Luoghi

Il programma di sala