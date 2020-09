Furgone ribaltato sulla statale a Mesenzana

Incidente stradale questo pomeriggio, mercoledì, poco dopo le 14.30 a Mesenzana.

Un furgone che viaggiava sulla strada statale 394 per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi in un fosso.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo alla guida sia riuscito ad uscire dal mezzo nonostante la difficile posizione assunta dal veicolo.

Sul posto il 112 ha inviato i carabinieri della compagnia di Luino, vigili del fuoco sempre e due mezzi di soccorso sanitario, si tratta di un’ambulanza della croce rossa italiana e un’automedica.

Il ferito, uomo di 65 anni è stato soccorso in codice verde.

Si segnala traffico: l’incidente, che non ha visto coinvolti altri veicoli, è avvenuto sulla statale nel tratto di strada compreso fra le due rotatorie.