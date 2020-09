IDedalo, allo spazio Yak si gioca al labirinto

La stagione teatrale di Spazio YAK si apre con una performance itinerante che mescola mito e gioco, con l’aiuto di uno smartphone e una app di comunicazione famosa, Telegram.

Nato dalla collaborazione tra Karakorum Teatro e MaMiMò Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia, iDedalo è il primo appuntamento della stagione teatrale Nuove Latitudini.

Una rilettura del mito di Dedalo, l’architetto che costruì il labirinto e che dentro di esso venne rinchiuso, e del Minotauro, metà toro e metà uomo, la bestia che andava nascosta alla vista della gente, l’assassino: ma anche un gioco alla scoperta della periferia, della città e di noi stessi, ispirato al mito del Labirinto di Cnosso, e uno spettacolo itinerante all’interno del quartiere Bustecche..

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre per tre repliche: alle 11.00, alle 15.00 e alle 17.00 con partenza a Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese.

LO SPETTACOLO

iDedalo è un’esperienza immersiva che coinvolgerà un gruppo di spettatori ad esplorare il labirinto delle relazioni e degli spazi. Sarà un viaggio collettivo e individuale alla ricerca di una chiave: l’obiettivo è sconfiggere il mostro che abita il labirinto, aprire una porta e scappare in un mondo nuovo, una nuova periferia possibile. Durante la strada verrà chiesto a ognuno di compiere delle scelte, che influenzeranno il corso della storia e porteranno a diverse diramazioni possibili. Come in un labirinto, esistono tante strade, bisogna dunque scegliere con attenzione, con la mente e con il cuore.

Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, gli spettatori non saranno soli durante la traversata, ma condotti da una voce che ascolteranno in cuffia, un personaggio per metà mito e per metà icona pop, la cui storia getterà una luce diversa sul percorso che ciascuno ha deciso di compiere.

COME PARTECIPARE

Per partecipare bisogna iscriversi su www.karakorumteatro.it scegliendo l’orario preferito (11.00; 15.00 o 17.00). Prima di cominciare è necessario scaricare l’app Telegram sul proprio smartphone e portare delle cuffie. L’utilizzo dell’app verrà spiegato prima della partenza. In caso di difficoltà, un operatore di Karakorum Teatro sarà disponibile per offrire assistenza.