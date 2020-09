Le scuole di Cassano pronte a partire. E dal Comune arrivano 40mila mascherine

«Speranza e cautela», sono le due parole con cui a Cassano Magnago riparte la scuola, dice il sindaco Nicola Poliseno. Un bel messaggio – in un anno di grandi incertezze e molte polemiche – accompagnato anche da un impegno concreto a livello comunale.

Ultimo atto: la consegna di 40mila mascherine per bambini, fornite ai due Istituti Comprensivi cittadini e destinate ad essere distribuite a lotti a partire da lunedì.

«Durante il periodo estivo, al di là dei tanti lavori, ci siamo preparati al 100% per il nuovo anno scolastico» dice il sindaco. Il 2 settembre ha ripreso il nido, il 7 le scuole materne, giovedì 10 anche le sole medie Majno, le prime nel segmento della scuola dell’obbligo. Da lunedì inizia tutto il resto.

«La struttura comunale non ha fatto ferie: la priorità era arrivare a lunedì con tutto pronto. I banchi sono arrivati ad agosto, le igienizzazioni sono state fatte con sanificazione di tutte le aule. E questa mattina – grazie alla collaborazione con la nostra azienda CMS – abbiamo messo l’ultimo tassello: sono arrivate 40mila mascherine chirurgiche pediatriche, che abbiamo consegnato ai due Comprensivi per coprire le esigenze di 1700 alunni».

Lunedì ogni alunno riceverà un pacchetto da dieci mascherine, primo lotto di altri che seguiranno. «Siamo pronti poi a fare un altro round quando sarà necessario. È un pensiero rivolto alle famiglie: a fronte dell’obbligo ad indossare le mascherine in determinati momenti dell’attività scolastica, alcuni possono avere difficoltà nell’acquisto o magari cedere ad acquisti “al ribasso” di materiale non idoneo So che i genitori hanno apprezzato questo gesto, che è appunto la conclusione di un percorso di preparazione che è andato come previsto»

Complessivamente il Comune ha investito 100mila euro nelle strutture, in gran parte con trasferimenti speciali dallo Stato, integrati da ulteriori somme.

Sempre nel segno delle parole d’ordine di «speranza e cautela», da lunedì e per tutta la settimana davanti alle scuole saranno presidiati anche da Polizia Locale e volontari delle diverse associazioni, per assicurare un inizio ordinato, rilassato e in sicurezza.