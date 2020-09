Openjobmetis, sprint amaro: Brescia vince con l’ultimo tiro

Una tripla di Burns a 2″6 dalla sirena decide la sfida di Supercoppa tra Brescia e Varese a favore della Germani al termine di una gara condotto quasi per intero dalla squadra di Caja. Sull’ultima rimessa non va il tentativo di Douglas. Secondo ko in due partite per i biancorossi che hanno avuto un ottimo Strautins e buone cose da Andersson e Morse.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

GERMANI BRESCIA – OPENJOBMETIS VARESE 89-88

(22-31, 47-51; 66-73)

BRESCIA: Chery 10 (1-6, 2-4), Kalinoski 8 (2-5, 1-5), Crawford 16 (3-3, 3-5), Sacchetti 15 (1-1, 3-6), Ancellotti 5 (2-3); Vitali 6 (1-1, 1-2), Parrillo 3 (1-2 da 3), Bortolani 5 (0-1, 1-2), Burns 13 (5-10, 1-2), Moss 8 (3-4, 0-3). All. Esposito.

VARESE: Ruzzier (0-2), Jakovics 7 (1-4 da 3), Strautins 17 (3-5, 3-6), Andersson 16 (1-1, 4-6), Scola 18 (6-10, 2-6); Morse 15 (4-6), De Nicolao 2 (1-2), De Vico 3 (0-2, 1-3), Ferrero 1 (0-3 da 3), Douglas 9 (0-2, 2-8). Ne: Virginio, Librizzi. All. Caja.

ARBITRI: Lo Guzzo, Martolini, Vita.

NOTE. Da 2: B 18-34, V 15-30. Da 3: B 13-31, V 13-36. Tl: B 14-21, V 19-25. Rimbalzi: B 38 (11 off., Burns, Kalinsoki 7), V 37 (10 off., Morse, Strautins 6). Assist: B 24 (Chery 6), V 24 (De Nicolao 7). Perse: B 13 (Bortolani, Sacchetti 3), V 10 (Morse 3). Recuperate: B 3 (Burns 2); V 7 (De Nicolao, Strautins 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Vitali. F. tecnico: Esposito. Partita a porte chiuse.