I Patrini volano in Sardegna per la prima di campionato

Manca poco: domenica 6 settembre i Patrini Malnate, formazione di baseball per ciechi e ipovedenti, saranno impegnati nella prima trasferta del campionato nazionale. I malnatesi saranno impegnati a Sassari, sul diamante di Li Punti, per affrontare i Tigers Cagliari, squadra solida e in continua crescita.

L’attesa è stata lunga, ci sono state molte difficoltà legate all’emergenza Covid-19 per stabilire la fattibilità di un campionato che si potesse svolgere nel pieno della sicurezza rispettando tutti i vari decreti, le ordinanze e i protocolli in continua evoluzione.

I Patrini convocati da coach Francesco Volo e dal team manager Fabio Gottardi sono: Hanane El Kadrani, Melissa Gottardi, Michelangelo Agnello, Lorenzo Bossetti, Armando Virgili, Giuseppe Rosafio, Gaetano Casale e la new entry Massimiliano Neto, 43enne di Uboldo che da solo due mesi si è avvicinato alla squadra mostrando grandi doti; con un po’ di esperienza potrebbe diventare una gran bella sorpresa e un solido aiuto a supporto del team.

Al seguito ci saranno gli assistenti Roberta Fierro, Mariangela Arcuri e Valter Bossetti.

Tutti gli altri componenti della squadra rimarranno a casa pronti a sostenere i loro compagni tramite i vari canali social. Uno di questi è il gruppo Facebook “Patrini Malnate BXC” in cui verrà proposta una diretta in varie occasioni del match.

Coach Volo sa che sarà molto dura ma è consapevole di avere 8 giocatori fantastici che lotteranno a testa alta fino all’ultimo, fino a quando l’arbitro di casa-base griderà Game Over.