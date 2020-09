Presentazione della guida per la Via Francisca

La Via Francisca del Lucomagno è diventata una realtà importante per alcuni territori della nostra provincia e oltre. Sono centinaia le persone che si mettono in cammino e che nel periodo estivo hanno percorso tutto l’itinerario.

Lavena Ponte Tresa rappresenta un punto importante della Via perché è da qui che inizia il tratto italiano che in 135 km porta fino a Pavia. Per questo l’iniziativa organizzata dal Comune con la Biblioteca e il comitato degli Amici della Via e quello dei soci Coop segna un momento importante.

Sabato 26 settembre viene presentata la Guida ufficiale edita da Terre di mezzo. All’incontro sarà presente il nostro direttore Marco Giovannelli, che è anche uno degli autori, il sindaco Massimo Mastromarino e Ferruccio Maruca, segretario del Tavolo tecnico per la valorizzazione della Via.

“Dall’avvio del lavoro per la sua valorizzazione – racconta Giovannelli, che coordina il gruppo di soggetti che hanno vinto un bando di Regio Lombardia – di strada ne abbiamo fatta tanta. C’era stato un ottimo percorso che aveva portato 49 enti a mettersi insieme coordinati dalla Regione e dalla Provincia di Varese. La Via è tutta ben segnalata e in sicurezza, abbiamo oltre 40 strutture di accoglienza lungo il percorso e una intensa attività di comunicazione che permette alle persone di conoscere la proposta. Stanno arrivando pellegrini da tutto il nord e centro Italia, dalla Svizzera e i numeri iniziano a crescere in modo significativo. Abbiamo avuto oltre 600 download della app, ci seguono settemila persone sui social con cui raggiungiamo decine di miglia di soggetti ogni settimana. A questo poi si aggiunge tutto l’ottimo lavoro di informazione tramite i media e la guida che sta andando benissimo”.

L’appuntamento di Lavena Ponte Tresa in piazza Gramsci è per le 11 di sabato 26 settembre.