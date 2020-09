Radio Biumo Live presenta a villa Toeplitz due storiche band varesine

Penultimo appuntamento con Radio Biumo Live, questa volta con una serata dedicata alla musica rock/prog in compagnia di due band varesine, esponenti storiche del genere.

Protagonisti sul palco del Tennis Bar di Villa Toeplitz i DELTA Δ.

I Delta sono la band varesina più longeva: nascono il 2 luglio 1981 a casa del loro batterista, in un pomeriggio caldissimo e molto afoso. Hanno sempre portato avanti l’idea di produrre musica propria, idea un po’ bizzarra in questo mondo di sole cover band…. Nel 2005 escono con il loro cd “Lenta velocità” con le note di copertina della loro band di riferimento, la Premiata Forneria Marconi.

Il 21 dicembre 2013 hanno pubblicato il loro nuovo CD di inediti, “Musica e vento“, che vede come special guest, 4 fantastiche cantanti: Alice Rossi, Giusy Consoli, Elisa Trimidini, Elena Cornaggia e il grande chitarrista Luca Pedroni.

Insieme a loro i COURT, altra storica realtà musicale varesina.

Nati nel 1990, hanno pubblicato negli anni quattro album e svariati singoli, tutti finiti nelle più importanti compilation prog-rock. Il loro sound è un’ originale esperienza di rock, prog, musica etnica e sonorità alternative.

Dopo alcuni tour in USA e in Europa, nel 2007 hanno partecipato al “Los Angeles Music Awards”, vincendo il premio “Best Alternative Artist”.

Inizio ore 21.30

Ingresso 10€ consumazione compresa

Prenotazioni al 375 619 4735