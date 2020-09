Riapre l’asilo nido di Sesto Calende

In anticipo sulla tabella di marcia rispetto alle altre strutture del Varesotto, l’asilo nido comunale “Piccolo principe” di Sesto Calende ha riaperto puntuale alle 7:30 di mercoledì nel rispetto di tutte le norme sanitarie e di distanziamento.

Galleria fotografica riapertura asilo sesto calende 4 di 4

Insieme alle educatrici, ad accogliere i primi 48 bambini (la struttura ne può ospitare al massimo 51) mercoledì mattina c’erano anche il vicesindaco di Sesto Calende Edoardo Favaron e l’assessore all’Istruzione Nicolò Gri.

«Abbiamo applicato – ha spiegato il vicesindaco Favaron – tutte le misure necessarie per ridurre il rischio di contagi. All’ingresso viene misurata la temperatura corporea di tutti i bambini e dei genitori che li accompagnano. Una volta all’interno, i bimbi sono divisi in sette cellule: piccoli gruppi separati in aree diverse della struttura e ognuno seguito da un’educatrice». All’interno della struttura è stata inoltre individuata un’area protetta dove poter tenere un bambino nel caso gli venisse la febbre nel corso della giornata. «Nonostante queste modifiche – ha poi aggiunto il vicesindaco – le rette non sono aumentate».

La riapertura dell’asilo comunale rappresenta un traguardo importante per Sesto Calende, e un passo avanti verso la ripartenza della scuola in città. «Il 14 settembre – afferma Favaron – riapriranno anche tutte le altre scuole di Sesto, dalle elementari alle superiori. A differenza dell’asilo, negli altri istituti per garantire il distanziamento è stato necessario effettuare modifiche strutturali significative, ma le aule saranno comunque pronte ad accogliere gli studenti già dal 12 settembre».