Ryanair, biglietti a 5 euro per 48 ore

La compagnia Ryanair lancia una super offerta con tantissimi posti a €5. Sarà una corsa contro il tempo però perché la proposta durerà soltanto 48 ore.

Per usufruire di queste tariffe speciali, disponibili solo per 48 ore, i clienti devono essere veloci e visitare il sito web Ryanair.com per prenotare i voli prima della mezzanotte di mercoledì 2 settembre e approfittare del miglior affare del 2020 per una vacanza a settembre e ottobre.

Dara Brady di Ryanair ha dichiarato:

“Per sole 48 ore lanceremo una super mega offerta su tantissimi posti. I clienti possono prenotare voli al prezzo incredibilmente basso di 5 € in molte delle nostre 240 destinazioni, verso le migliori destinazioni di vacanza in Europa, Nord Africa e Medio Oriente”.

