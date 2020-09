Tre escursionisti dispersi all’Alpe Pradecolo

(immagine di repertorio)

Vigili del fuoco di nuovo in azione nei boschi sopra Dumenza per cercare tre escursionisti che si sono persi in località rifugio Campiglio all’Alpe Pradecolo. Si tratta di una zona molto battuta soprattutto da chi è in cerca di funghi.

Le ricerche sono partite in serata dopo che il gruppo non è rientrato. Probabilmente il gruppo ha perso l’orientamento rimanendo bloccato a causa dell’oscurità.



Sul posto stanno operando anche una squadra del distaccamento di Luino e gli specialisti dello Speleo Alpino fluviale di Varese.