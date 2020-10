Al via a Gallarate (in streaming) il corso per diventare arbitri di calcio

La Sezione di Gallarate della Associazione Italiana Arbitri organizza un nuovo corso per arbitri di calcio, totalmente gratuito e aperto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni di età.

Vista l’emergenza in atto, (quantomeno) il primo incontro si svolgerà in streaming, questa sera, mercoledì 28 ottobre. Qui il link per partecipare.

Al termine del corso, ai nuovi arbitri verranno consegnati gli strumenti del mestiere (fischietto, taccuino e divisa) ed un tesserino di appartenenza all’Associazione Italiana Arbitri che dà il diritto di assistere gratuitamente a qualsiasi partita di calcio organizzata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Per gli studenti delle scuole superiori, inoltre, la partecipazione alle lezioni vale come credito formativo. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni al corso, è possibile inviare una e-mail a gallarate@aia-figc.it oppure su Whatsapp ai numeri 347-9762515 o 333-4085685.