Alitalia lascia Malpensa, “decisione masochista”

«Alitalia lascia Malpensa e non volerà più sullo scalo varesotto. Voli cancellati, per la prima volta dal 1948. La compagnia di bandiera italiana, gestita dal governo, lascia l’aeroporto intercontinentale dell’area più produttiva del Paese, quella con il maggiore Pil. Non bisogna essere dei geni per comprendere quanto sia masochista questa decisione», dichiara Matteo Bianchi deputato della Lega.

«Ancora una volta registriamo un incredibile silenzio da parte del Ministro competente. Intanto questo e’ l’ennesimo schiaffo alla nostra provincia da parte di un governo che non ha alcuna visione».

Lo stop di Alitalia dovrebbe essere comunque temporaneo, nel quadro di una forte contrazione dei voli intercontinentali in questa fase (attualmente, ad esempio, c’è un solo volo Malpensa-New York, di Delta, un secondo dovrebbe arrivare a novembre). Secondo anticipazioni alla stampa da parte della compagnia, Alitalia dovrebbe tornare a Milano Malpensa da marzo 2021, anche se molto dipenderà dall’evolversi dell’emergenza Coronavirus.