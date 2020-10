Alto numero di contagi, la reazione dei sindaci e delle istutizioni

Alto numero di contagi a Varese e in provincia. I dati di oggi registrano 1902 casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto e 5 decessi.

Diverse le reazioni di sindaci e istituzioni davanti a dei numeri così alti.

Emanuele Antonelli, presidente della Provincia di Varese e sindaco di Busto Arsizio

Il Presidente della Provincia preoccupato per la situazione negli ospedali: “È peggiore che durante la prima emergenza, Oggi ho sentito 25 ambulanze a Busto Arsizio”

Il sindaco di Varese Davide Galimberti

Il primo cittadino spiega che sta valutando l’assunzione di nuove misure per il prossimo fine settimana e chiede la responsabilità di tutti. “Siamo la terza la provincia in Italia per numero di contagi.”.

Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi

Il primo cittadino saronnese parla dei numeri diffusi da Regione Lombardia: “Finchè potremo proseguiamo sulla strada dell’informazione e del rispetto delle regole per provare ad arginare la diffusione del contagio”

Il Consigliere Regionale del PD Samuele Astuti

Per il consigliere regionale a Varese è ormai emergenza, come annunciato anche dai vertici dell’Asst: “Già fatto un grande sforzo ma non basta”