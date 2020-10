Casciago, via i lavori al parco della Pinetina

Affissi i cartelli e posizionato il cantiere, oltre a quelli al parcheggio della scuola primaria Manzoni di Morosolo lunedì prossimo (2 novembre) partiranno i lavori anche al parco giochi de La Pinetina a Casciago.

Le opere, interamente finanziate da Regione Lombardia per un importo di 39.700 euro, serviranno per sistemare l’area, senza esborsi per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirko Reto. Gli operai saranno al lavoro per un mese e mezzo, tempo permettendo: da martedì 3 novembre il parco giochi sarà chiuso al pubblico.

Sono previsti la sistemazione e la messa in sicurezza di piante e siepi, dei cestini e delle panchine all’interno dell’area verde, verrà rifatto il fondo dei giochi per i bambini per renderlo a norma e verrà realizzato l’accesso per i disabili.

A gennaio infine arriverà l’impianto di video sorveglianza nel tentativo di scongiurare atti vandalici purtroppo verificatisi più volte in una zona del paese che dovrebbe essere dedicata ai bambini e al loro divertimento.