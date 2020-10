Una cinquantina i nuovi positivi a Gavirate

Sono circa una cinquanta i positivi della seconda ondata epidemica a Gavirate che portano il totale, da inizio pandemia a 140.

Tra i nuovi contagi ci sono molti “giovani adulti” come li definisce il sindaco Silvana Alberio che è medico di base proprio in paese. L’età è quella che si registra un po’ ovunque: all’inizio ventenni e adolescenti spesso asintomatici che poi hanno trasmesso il virus ai genitori facendo salire attorno ai 45/50 anni l’eta media: « Al momento abbiamo solo un anziano positivo – spiega ancora il sindaco – Nel territorio rimane attivo il servizio della Protezione civile che, di fatto, non ha mai interrotto le sue attività a sostegno della cittadina sia distribuendo pacchi alimentari ma anche per la sorveglianza dell’area mercato. Visti i numeri in forte crescita, però, i servizi ripartiranno a pieno regime».