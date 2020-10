Cittadini in rivolta:”Piazzale Foresio non è una discarica!”. Pinti porta il caso in Consiglio

Tre giorni alla settimana, per quattro ore di seguito, il parcheggio di Piazzale Foresio diventa il punto di raccolta provvisorio dei rifiuti della città. Sotto gli occhi attoniti dei molti cittadini che vivono nei palazzi intorno, un grosso camion della municipalizzata a motore acceso attende i carichi dei mezzi più piccoli rendendo di fatto invivibile il quartiere.

Smog, miasmi, traffico, topi, illuminazione mancante, scarsa manutenzione delle panchine nell’adiacente parco pubblico, sono purtroppo diventati altrettanti elementi della quotidianità dei residenti che si sono rivolti al consigliere della Lega Marco Pinti per chiedere rispetto e più impegno da parte del Sindaco.

«Presenteremo un’interrogazione già al prossimo consiglio – dichiara lo stesso consigliere Pinti, presente al sopralluogo insieme ad altri attivisti, tra cui il Commissario della Sezione Cristiano Angioy, coordinatore dei Giovani leghisti Alberto Nicora, Barbara Bison, e la delegata in commissione urbanistica Carla Minonzio – Chiederemo al Sindaco di intervenire con urgenza spostando il punto di raccolta in un luogo più isolato dove non rechi danno ai cittadini, senza dimenticare che la situazione attuale sta recando un grave danno anche al valore immobiliare delle case affacciate sul piazzale. Occorre più attenzione» conclude Pinti ribadendo l’impegno di inserire anche questo dossier nel programma del prossimo Sindaco Maroni.