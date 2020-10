I commercianti di Besozzo in piazza contro il nuovo dpcm

Una manifestazione in piazza per protestare contro il nuovo dpcm. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, alle 19, in Piazza Primo Maggio a Besozzo.

Gli organizzatori, invitano commercianti, partite iva, bar, parrucchieri, proprietari di palestre e chiunque si voglia unire a far sentire la propria voce. “Questa volta non abbasseremo la testa, andremo in piazza per il nostro diritto al lavoro contro un Dpcm che ci porterà al fallimento”, si legge nella locandina che sta girando su Facebook.

Un appuntamento che si unisce alle tante manifestazioni che si sono tenute in tutta Italia, ieri anche a Varese, per sottolineare le difficoltà di una categoria in seguito alle misure anticontagio.