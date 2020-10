“Non venite a cercare funghi o castagne a Duno, è pericoloso”

Lo abbiamo visto coi nostri occhi proprio ieri, durante l’estenuante viaggio per documentare la situazione nelle frazioni montane di Vararo e Casere, di fatto ancora raggiungibili con estrema difficoltà per non dire isolate a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito l’intera valle e che darà problemi per mesi: alberi pericolanti sulle provinciali, rami spezzati e sporgenti ovunque, manto di foglie, ricci e ghiaia sulla sede stradale che soprattutto in caso di altra pioggia renderebbero estremamente pericoloso l’asfalto.

Leggi anche Il reportage - In volo sui boschi del Lago Maggiore rasi al suolo dalla tempesta

Per questo anche altri sindaci della valle prendono contromisure. Come avvenuto per Duno dove il primo cittadino Marco Dolce ha firmato ieri l’altro un’ordinanza che interdice al traffico ai non residenti la strada Duno-San Martino “per motivi di sicurezza pubblica” e persino ai proprietari di fondi è consentito il transito solo per “comprovate situazioni di necessità”, legate alla custodia dei fondi o al governo degli animali, per esempio (foto da “intercomunale Valcuvia“).

Il “gruppo antincendio di Duno” sulla pagina facebook si spinge oltre e consiglia – molto saggiamente – di “prestare la massima attenzione poiché la situazione è veramente seria, tutti coloro che non sono autorizzati al transito veicolare (esempio cercatori di funghi, escursionisti, sportivi, semplici curiosi) si astengano dal circolare. Aiutateci a ridurre i rischi inutili”.