Earth Prize International a Luino, ecco il programma

Il 10 e 11 ottobre 2020 si svolge la terza edizione di Earth Prize International, il premio internazionale per l’educazione ambientale e il paesaggio organizzato da WEEC Network e Comune di Luino e realizzato con il contributo della Regione Lombardia.

Mission di Earth Prize è identificare e dare un riconoscimento a personaggi, organizzazioni e progetti che mirano a proteggere e valorizzare paesaggi e risorse ambientali, alla luce dei cambiamenti climatici in atto.

Il tema centrale dell’edizione 2020 è il rapporto tra Covid-19 ed educazione ambientale.

Verranno presentate e premiate molte esperienze di chi ha continuato a fare educazione ambientale anche nel momento più duro della pandemia ed ha trovato nuove strade per continuare ad affrontare il tema dell’educazione e della salvaguardia dell’ambiente.

Per la prima volta, verrà dato ampio spazio ai collegamenti online e a una modalità di evento ibrida, in modo da garantire il distanziamento sociale, ma soprattutto per fare dell’emergenza coronavirus un’opportunità di trasformazione e rilancio del Premio.

Si possibile seguire la diretta su Facebook e YouTube. Il link per registrarsi sarà disponibile sul sito www.earthprize.international . Mentre per partecipare in presenza è necessario prenotare il posto inviando una mail a secretariat@earthprize.international (fino a esaurimento posti).

Mentre una novità assoluta è il nuovo premio “Giusta transizione” assegnato dall’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile alla persona, associazione o impresa che maggiormente ha contribuito a promuovere una giusta transizione, cioè l’evoluzione a una economia ambientale sostenibile che tenga conto degli aspetti sociali collegati a questo processo.

Il programma

Luino – Palazzo Verbania sabato 10 ottobre

ore 15,00 apertura mostra fotografica Il nostro futuro scritto nel mare di Franco Borgogno

ore 17.00 presentazione del libro Così diversi, così vicini sulla biodiversità a cura di FLA

Fondazione Lombardia Ambiente

Intervengono: Raffaele Cattaneo, Fabrizio Piccarolo, Riccardo Falco/Valentina Bergero, Gianluca Vitali.

Modera:Bianca La Placa

Testimonianze:

– Tomaso Colombo: “I parchi, interlocutori di eccezione per un incontro con la natura”

– Ufficio Scolastico Regionale – Simona Chinelli: “Le nuove disposizioni per la didattica all’educazione alla sostenibilità nella scuola”

– WWF – Maria Antonietta Quadrelli: “Progetti del WWF per avvicinare i bambini alla natura in città”

– Coop Koinè – Zeno Codìspoti: “Educazione ambientale nella scuola primaria”

ore 18.00 Cerimonia di premiazione di Earth Prize International 2020

Saluti delle Autorità e degli organizzatori:

h 18,30 NOMINATIONS

 Educazione ambientale

 Italia

 Internazionale

BLUE PRIZE video della campagna Natura 2000

h 19,00 PREMIZAZIONI

 Premio Asvis

 Blue Prize

 EarthPrize Paesaggio

 premio speciale PAESAGGIO in memoria di Giulia Maria Crespi, fondatrice del FAI

 EarthPrize Italia

 Earth Prize International

Luino – Palazzo Verbania domenica 11 ottobre

ore 10.00 Alessandro Borgini (ISDE-Medici per l’Ambiente) conferenza “Inquinamento atmosferico e salute durante il periodo del lockdown e del Covid-19;

ore 10.30 Franco Borgogno, presenta il suo libro Plastica, la soluzione siamo noi. Storie di donne, uomini e bambini che fanno la cosa giusta (Nutrimenti Edizioni)

ore 11.00 Conferenza Luca Mercalli “Crisi climatica e ambientale: a che punto siamo? ore 12,00 Interventi conclusivi di organizzatori, ospiti e premiati

EarthPrize è organizzato da WEEC (World Environmental Education Congress) e dalla Città di Luino, con la partecipazione di Regione Lombardia Con il patrocinio di Aisu Associazione Interculturale per lo Sviluppo Umano, Asvis Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Camera di Commercio di Varese, Slow Food Provincia di Varese, Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia, Programma MAB Unesco- Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano.

Sponsor Hupac-SBB Cargo International

Media partner RAI-TGR, Varese News, Italia che cambia, .eco, l’educazione sostenibile.

Il pianeta azzurro Earth Prize è realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione Ambientale.

La Città di Luino appartiene alla Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, nell’ambito del Programma MAB Unesco.

Info e contatti

media@weecnetwork.org

www.earthprize.international