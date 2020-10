Fsp Polizia di Stato: «Servitori, non servi»

Il 14 ottobre 2020 Fsp Polizia di Stato sarà in piazza, insieme ad altre sigle sindacali, per una manifestazione nazionale volta a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media sul dilagare delle aggressioni agli uomini in divisa, fenomeno che ormai è diventato cronico.

«In quell’occasione avremo modo di ribadire i capisaldi della nostra azione sindacale quali la difesa della dignità prima di ogni cosa, la tutela della persona che veste la nostra amata uniforme, l’esaltazione della nostra professionalità che non può essere mortificata da tutto ciò che ne comprime l’efficacia – si legge in una nota del sindacato di polizia -. Tre temi che riassumiamo ormai da mesi in frasi simbolo della nostra lotta: «Servitori ma non servi», un’asserzione che dice tutto di noi e che già il mese di ottobre dello scorso anno solare ci ha visti scendere in una piazza dove ci siamo guadagnati un’attenzione importante; “non siamo buttafuori da strada”, ripetiamo da sempre per rispondere a quell’odiosa, insopportabile e strisciante mentalità che ci vuole come fantocci da sacrificare, perché l’uniforme degli appartenenti alle FF.OO. in generale ed alla Polizia di Stato in particolare, non è e non deve essere considerata come un “lasciapassare” ad ogni indecente brutalità. “Basta abusi sui poliziotti”, non si può più pretendere da noi senza riconoscerci ciò che ci è dovuto sia sul piano legale che giuridico e nondimeno sul piano economico».

«Questa partecipazione è proprio un modo di tenere fede alla nostra identità, se vogliamo, anche dimostrando che quando c’è da scendere in campo per tutelare e richiamare l’attenzione sulla pesante specificità del nostro lavoro e della nostra dignità professionale – prosegue il comunicato -. Proprio in relazione a questo spirito “combattivo”, nell’ambito dell’attività della segreteria regionale Lombardia, ampio spazio ha trovato il tema della “tutela legale” di tutti i poliziotti che esplicano il loro servizio nella regione Lombardia. Tutela legale, al momento incentrata sull’assistenza ai poliziotti in ambito disciplinare, affidata ad una dedicata struttura facente parte integrante della Segreteria Regionale specificamente denominata “Ufficio Legale FSP Lombardia».

«L’idea è nata dalla necessità di disporre di una struttura, con superiori conoscenze, idonea a fornire quel tipo di consulenze in campo giuridico-amministrativo di cui da ormai qualche tempo si sentiva il bisogno, a disposizione sia delle strutture sindacali provinciali sul territorio, sia dei singoli iscritti – aggiungono da Fsp Polizia di Stato -. Consulenze che, alla luce delle problematiche che verranno rappresentate alla manifestazione, si rivelano di estrema importanza ai fini della tutela delle donne e degli uomini in divisa. In considerazione di quanto detto dal giorno 12 al giorno 20 ottobre 2020, la segreteria regionale sarà presente nelle diverse province lombarde a bordo di un camper al fine di illustrare direttamente ai signori Questori, oltre che le motivazioni della protesta, anche la formale costituzione dell’Ufficio Legale stesso, anticipandone le competenze».