Induno Olona: Cascina Molina e Cà del Bosco senza corrente da venerdì notte

(Nella foto la frazione di Cascina Molina) – Disagi a Induno Olona per le famiglie che abitano nelle frazioni di Cascina Molina e Cà del Bosco, che da venerdì notte sono senza corrente, dopo i guasti provocati dal maltempo. In alcune case manca anche l’acqua, perché essendo più in alto delle vasche dell’acquedotto sono dotate di pompe elettriche, ferme anch’esse per la mancanza di energia elettrica.

Una situazione che sta creando parecchio disagio ma che, come ha annunciato il sindaco Marco Cavallin, potrebbe protrarsi più del previsto, per cui si è deciso di correre ai ripari conn il supporto della Protezione civile.

«Enel mi comunica che il guasto alla linea che sta tenendo senza corrente Ca’ del Bosco e Cascina Molina ormai da un giorno non è risolvibile in tempi brevi – spiega Cavallin – E’ dunque stata decisa l’installazione di generatori di energia elettrica, che avverrà nelle prime ore del pomeriggio e metterà in condizione gli abitanti di tornare ad avere la fornitura. Il guasto, alla stazione di media tensione (e dunque non locale), sarà poi affrontato e risolto dai tecnici».

Questa mattina il sindaco, insieme alla Protezione civile e al presidente del Consiglio comunale Mirko Sandrini, ha effettuato un sopralluogo nelle zone colpite dal problema per accertare che non ci fossero criticità personali in particolare riguardo a soggetti fragili. «Al termine della ricognizione – mi fa piacere dirlo – abbiamo ricevuto da parte di un residente della zona la disponibilità a entrare a far parte del gruppo indunese di Protezione civile: un segno ulteriore di quanto questo sodalizio sia apprezzato dalla nostra comunità».