Luino, si riunisce la commissione bilancio

All’ordine del giorno ci saranno le nomine di presidente e vice presidente. È la prima convocazione della commissione Bilancio e Affari generali del comune di Luino.

Il tema è stato trattato nell’ultimo consiglio comunale in cui i gruppi consiliari hanno espresso le loro indicazioni per la composizione della commissione che avrà il compito preparatorio per i conti pubblici del Comune.

Un’assemblea ristretta le cui decisioni debbono poi venir ratificata dal Consiglio.

I delegati di questa commissione sono: Fabrizio Luglio, Alessandro Casali, Franco Compagnoni, Furio Artoni.

L’appuntamento è per le 18.30 sulla piattaforma civicam.