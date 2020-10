Niente calcio a Masnago, rinviata anche Varese – Caronnese

Salta la terza partita consecutiva per il Città di Varese, costretto a rimandare di nuovo l’esordio al “Franco Ossola”. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto lo slittamento di Varese – Caronnese in programma domenica 11 alle ore 15 al prossimo 18 novembre. La richiesta di spostamento è giunta dal club rossoblu a seguito di una decisione della ASL competente. Di seguito il comunicato ufficiale.

«Come da nota ufficiale ricevuta in data odierna, il Dipartimento Interregionale ha comunicato che, a seguito di richiesta inoltrata dalla Società Caronnese, preso atto di documentazione proveniente da strutture pubbliche e, segnatamente dall’Azienda sanitaria locale, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara CITTA DI VARESE / CARONNESE in programma l’11 ottobre 2020 e valida per la 3a giornata di andata del Campionato di Serie D 2020/21, è rinviata al 18 novembre 2020».