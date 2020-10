Tributo a David Bowie, musica rock e cena da iComHub a Turate

Non si ferma la musica live da iComHub in via Varesina 1 a Turate; venerdì 23 tributo a David Bowie, sabato 24 musica rock e domenica 25 ottobre live music.

Anticipato l’inizio dei concerti alle ore 20 per poter dare a tutti la possibilità di rientrare nelle proprie case entro le ore 23.

Il Ristorante Km11 si rinnova presentando un nuovo servizio di ristorazione, prodotti italiani e piatti preparati con cura dagli chef. Per scoprire il menù: https://icom-hub.com/eventi/nuovo-menu-km11/.

Qui tutte le norme Anti-Covid adottate presso iComHub

PROGRAMMA DI OTTOBRE

Ven 23/10 THE OREMA BAND. DAVID BOWIE TRIBUTE BAND

Sab 24/10 THE FLASHOVER. EASY LISTENING ROCK

Dom 25/10 KARAOKE CON MAURIZIO

Ven 30/10 AMALO. TRIBUTO A RENATO ZERO

Sab 31/10 LIBERA USCITA. TRIBUTO A LIGABUE

I posti ogni sera sono limitati.

Per prenotare

Telefono 02-37909190 – 333-8739933

WhatsApp 333-8739933

Mail: reception@icom-hub.com/ FB: iCom-Hub

Gli eventi sono svolti in sicurezza e sono garantite tutte le norme anti-covid.