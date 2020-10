Varese sconfitto, Sassarini guarda avanti: “Credo nei miei ragazzi”

Il Varese perde 1-0 al “Franco Ossola” contro i valdostani del PDHAE e dopo due gare di campionato si ritrova ancora fermo a zero punti. Mister David Sassarini analizza la gara di oggi: “Ci manca l’intensità, non potendo giocare e allenandoci poco è stato difficile trovare la condizione giusta. Non siamo fenomeni, ma neanche così come abbiamo fatto oggi. Questa partita ci ha svegliato e ci ha rifatto vedere tanti aspetti che solo la gara ti sa valutare. Non è tanto la paura, quando sei più lento e meno reattivo ti ritrai; oggi è stata evidente la differenza ma abbiamo tante partite davanti che ci serviranno per acquisire minutaggio e intensità. La condizione la faremo giocando, ma c’è da migliorare anche la personalità. Il nostro calcio è di creare tanto, oggi invece abbiamo fatto pochissimo. In ogni caso credo ciecamente nei miei ragazzi».

Nel Varese c’è da registrare l’infortunio muscolare di Disabato, come conferma il mister: «Disabato si è stirato; per noi è un giocatore importante che ci ha costretto a rivedere anche il nostro gioco. Ci servono punti, cii aspetta un campionato di rimonta ma serve però il tempo per sistemare tutti gli aspetti».

A fine partita per i giocatori parla Andrea Addiego Mobilio, che non si nasconde: «Non cerchiamo scuse, dobbiamo fare quello che proviamo in allenamento, e dare di più. Cerchiamo la condizione migliore quanto prima e continuiamo a correre. Credo che la mia posizione in campo sia giusta, è quella che mi piace di più, devo solo impegnarmi di più perché mi riescano le giocate che proviamo in allenamento».