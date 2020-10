Città di Varese sconfitto al “Franco Ossola”, il PDHAE passa 1-0

Non è bastato il ritorno al “Franco Ossola” al Città di Varese per portare a casa i primi punti della stagione. I biancorossi vengono sconfitti 1-0 dai valdostani del PDHAE che si portano a casa tre punti meritati grazie al rigore ad inizio ripresa realizzato da Lauria. Per la squadra di Sassarini tanto possesso palla ma poche, pochissime occasioni da gol. L’unico tiro in porta è un colpo di testa nel secondo tempo di Ammirati, poi tanto giro palla e poca sostanza davanti.

Galleria fotografica Città di Varese - PDHAE 0-1 4 di 25

Per i giudizi, considerato che la squadra è nuova e che alla fine è solo alla seconda gara stagionale con qualche inghippo a condizionare la preparazione, è ancora presto. C’è tanto lavoro da fare, quello sì, ma siamo sicuri che anche mister Sassarini non può essere soddisfatto per quanto visto finora.

FISCHIO D’INIZIO

Finalmente il Città di Varese può giocare: dopo tre giornate rinviate per Covid, i biancorossi scendono in campo per la prima casalinga stagionale. Mister David Sassarini conferma il 4-2-3-1 che ha provato in precampionato: in porta il lituano Siaulys, al centro della difesa con Viscomi c’è l’under Parpinel, a sinistra il 2002 Petito mentre a destra spazio per Ammirati. In mediana con Disabato c’è l’esordio del neoarrivato Guitto mentre in attacco dietro alla punta Fall agiscono Minaj, Mobilio e Mamah. Per i valdostani, che si presentano a Masnago con 6 punti in classifica, le armi migliori sono il mancino di Lauria e la forza di capitan Varvelli, centravanti di peso.

IL PRIMO TEMPO

Inizio tutto di marca valdostana: al 2’ Varvelli ci prova in rovesciata, ma Siaulys mette in angolo; sugli sviluppi del tiro dalla bandierina la palla va in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ancora pericoloso il PDHAE al 6’ con un colpo di testa di Ciappellano sul quale salva Viscomi sulla riga, sulla respinta la palla va a finire sulla traversa ma il gioco era fermo per offside. Ancora vicino al vantaggio la squadra ospite al 15’ con Masini che non arriva in scivolata a pochi metri dalla linea di porta sul colpo di testa di Varvelli. Al 18’ Disabato si fa male – problema muscolare – e lascia il campo a Snidarcig. Con il doppio regista i biancorossi tengono molto di più palla, innervosendo il pubblico del “Franco Ossola” che vorrebbe un gioco più in verticale, ma allo stesso tempo tiene lontano i valdostani. Nel finale di tempo su calcio di punizione Viscomi prova il sinistro che termina alto di un metro. All’intervallo il risultato è così ancora fermo sullo 0-0.

LA RIPRESA

Parte malissimo il secondo tempo del Varese: al 2’ su una palla contesa in area del Varese, Petito colpisce un avversario e l’arbitro concede il penalty che Lauria realizza spiazzando Siaulys. I biancorossi fanno tanto possesso palla sena però roiuscire a costruire azionii da dgol e al 15’ Lauria va vicino al raddoppio con un sinistro che però colpisce il palo. Sassarini prova a cambiare il suo Varese al 18’ quando inserisce Romeo, Balla e Capelli al posto di Guitto, Fall e Minaj. La trama però non cambia: il tanto possesso non si trasforma in azioni concrete e così i valdostani rischiano solo al 28’ su un colpo di testa di Ammirati che impegna Vinci al volo per togliere il pallone dall’incrocio dei pali. Nel finale la difesa ospite chiude ulteriormente le maglie, il Varese prova più con l’orgoglio che con la ragione e non riescono più a rendersi pericolosi. Dopo 6’ di recupero i valdostani si portano così a casa tre punti meritati. In casa biancorossa la consapevolezza di dover proseguire a lavorare.