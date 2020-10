Villa Mylius, i lavori di restauro affidati a un raggruppamento di imprese

Sono stati aggiudicati a un raggruppamento di imprese, provenienti da Lombardia e Trentino, i lavori di riqualificazione di Villa Mylius.

L’ha ufficializzato Palazzo Estense, sottolineando che gli interventi saranno da poco meno di tre milioni e mezzo di euro, per l’esattezza 3.440.304,35, che verranno eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese lombarde e trentine.

«Quello su Villa Mylius – spiega il sindaco Davide Galimberti – è un investimento importante, come importante è il progetto che porterà altre eccellenze a Varese grazie alla nuova Accademia del Gusto e della Musica. Avevamo promesso di dare un futuro importante a quello che è un patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città. L’aggiudicazione dei lavori segna una tappa decisiva in questo percorso e lo fa anche con serietà nei confronti del bilancio comunale, particolare sempre più importante nel difficile periodo che stiamo vivendo». La somma necessaria per le opere, infatti, è frutto di un ribasso superiore al 26% rispetto a quanto inizialmente stimato.

Le imprese aggiudicatarie sono la Sandrini Costruzioni srl di Milano, la Nerobutto Tiziano & Francesco snc di Grigno, in provincia di Trento, e la Sanitermica Aprichese srl di Aprica, in procinia di Sondrio.

Ai quasi tre milioni e mezzo di euro del contratto si sommano poi i 2.336.977,20 euro a disposizione dell’Amministrazione per altri interventi inerenti al progetto e i 173.318,45 per gli accantonamenti di legge. Il valore complessivo della riqualificazione è quindi pari a 5.950.600, quasi sei milioni di euro.